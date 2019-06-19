Eyüpsultan’da güvenli parkların sayısı artıyor

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede insan odaklı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarla vatandaşlara daha kaliteli ve huzurlu yaşam alanları oluşturulurken güvenlik de göz ardı edilmiyor.

Eyüpsultan Belediyesi yerleştirdiği MOBESE kameralarıyla 24 saat boyunca canlı yayın yapılan parkları daha güvenli hale getirmeye devam ediyor. İlk olarak İslambey Mahallesi’ndeki Hz. Halit ile Arif Paşa parklarına takılan kamera sistemi yakın zamanda ilçedeki birçok parka kurularak sayı hızla artırıldı.

9 Parka 17 Güvenlik Kamerası Takıldı

Eyüpsultan’da şu anda Arif Paşa Parkı’nda 2, Bir Nefes Parkı’nda 2, Düğmeciler Parkı’nda 1, Emniyettepe Parkı’nda 2, Hz. Halit Parkı’nda 3, Özgecan Aslan Parkı’nda 2, Rami Cuma Muhtarlık Parkı’nda 1, Yağlıdere Parkı’nda 2, Güzeltepe Parkı’nda 2 olmak üzere toplam 9 parka 17 güvenlik kamerası yerleştirildi.

Alt yapısı uygun parklara kamera kurulumları devam ediyor

Eyüpsultan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Park Bahçeler Müdürlüğü ile ortaklaşa sürdürülen çalışmayla güvenlik kameralarının kurulumu talepler ve parkın alt yapısının uygunluk durumuna göre devam ediyor. Yakın zamanda Akşemsettin Parkı ile Erdemliler Parkı’na da kameralar yerleştirilerek sayı artırılmaya devam edecek.