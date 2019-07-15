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Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu devrildi, Havalimanı yolunda trafik kilitlendi 

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 19:01 | Son Güncelleme

EYÜPSULTAN D-20 Karayolunda, hafriyat kamyonu sürücüsü, aniden duran taksiye ve yan tarafındaki şehirlerarası otobüse çarpmamak için manevra yaparken kamyon devrildi.

Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu devrildi, Havalimanı yolunda trafik kilitlendi 

Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)-EYÜPSULTAN D-20 Karayolunda, hafriyat kamyonu sürücüsü, aniden duran taksiye ve yan tarafındaki şehirlerarası otobüse çarpmamak için manevra yaparken kamyon devrildi. Sürücünün ağır yaralandığı kazanın ardından İstanbul Havalimanı yönünde trafik oluştu.
D-20 Karayolu Göktürk mevkiinde İstanbul Havalimanı yönünde saat 15.45 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre 34 KL 7520 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü Gökmen Türkeli, önünde ilerleyen taksi sürücüsünün aniden durması nedeniyle yolun soluna manevra yaptı. Türkeli, o sırada solundan ilerleyen şehirlerarası otobüse çarpmamak için bu kez de sağ tarafa doğru manevra yaparken, toprak yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Ağır yaralanan ve araç içinde sıkışan Gökmen Türkeli, yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla çıkarıldı. Türkeli, ambulansla kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazanın ardından, geçiş tek şeritten sağlanırken, İstanbul Havalimanı yönünde yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda trafik oluştu. Hafriyat kamyonunun kaldırılması ve yola saçılan toprağın temizlenmesi çalışmaları sırasında yol trafiğe tamamen kapatıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından trafik normal seyrine döndü. Kamyon sürücüsüyle aynı firmada çalışan Ali Aldız, kazaya aniden duran bir taksinin neden olduğunu iddia ederek, "Arıza lambası yanan bir araç sürücüsü emniyet şeridine almadan aniden duruyor. Bu da arkasında duramayınca, vurmamak için sola kırıyor. Solda da şehirlerarası otobüse vurmamak için tekrar sağa manevra yapıyor. Kontrolünü kaybettiği için soluna yatıyor araç. Yattığında da epeyce sürükleniyor. Şoförü ağır yaralı olarak gördük" dedi. Kazanın ardından oluşan trafik nedeniyle havalimanına geciktiğini söyleyen Serhat İnci ise "Havaalanına gidiyorduk. 15-20 dakikadır yoldayız. Bu sapağa geldik, burada kamyon devrilmiş. Yaklaşık yarım saatimiz var ama yetişmeye çalışacağız. Ekipler hızlıca hemen geldi ama çalışmalar biraz sürecek gibi görünüyor" diye konuştu.
(FOTOĞRAFLI)

(Geniş haber) Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu devrildi, Havalimanı yolunda trafik kilitlendi (Geniş haber) Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu devrildi, Havalimanı yolunda trafik kilitlendi (Geniş haber) Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu devrildi, Havalimanı yolunda trafik kilitlendi (Geniş haber) Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu devrildi, Havalimanı yolunda trafik kilitlendi

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