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Eyüpsultan'da hamam yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 23:03 | Son Güncelleme

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da bir hamamda çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Merkez Mahallesi İdrisköşkü Caddesi'nde bir hamamın alt katındaki sauna kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesiyle, hamam boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ahşap binada çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alınarak söndürdü.

Herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı yangında maddi hasar oluştu.

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