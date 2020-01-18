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  4. Eyüpsultan’da “Her kahveye kitaplık” projesi hayata geçirildi

Eyüpsultan’da “Her kahveye kitaplık” projesi hayata geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 09:30 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da bulunan kahvehanelerde hayata geçirilecek olan “Her Kahveye Kitaplık” projesinin ilki Nişanca Mahallesi’nde gerçekleştirildi.Eyüpsultan Belediyesi, okuma oranının git gide azalmasına dikkat çekerek önemli bir projeye imza attı.

Eyüpsultan’da bulunan kahvehanelerde hayata geçirilecek olan “Her Kahveye Kitaplık” projesinin ilki Nişanca Mahallesi’nde gerçekleştirildi.
Eyüpsultan Belediyesi, okuma oranının git gide azalmasına dikkat çekerek önemli bir projeye imza attı. Eyüpsultan’da bulunan yaklaşık 100 kahvehanede hayata geçirilecek olan “Her Kahveye Kitaplık” projesinin ilki Nişanca Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Çayını alan vatandaşlar sevdikleri yazarları, belki de hayatlarında hiç duymadıkları romanları keyifle okudu. Mahallelinin beğenisini alan projeye kahvehane sahipleri de tam destek verdi. Projeye bir diğer destek veren isim ise 80’ler dizisinin sevilen karakteri Bekçi Bekir Hacı Ali Konuk oldu. Düdüğü ile kahvehaneye gelen Bekçi Bekir, vatandaşlarla sohbet ederek esprileri ile renkli görüntülere sahne oldu. Ardından Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, kahvehaneyi ziyaret ederek kitaplığa kitapları dizdi.
”Bütün kahvehanelere kıraathane kültürünü getireceğiz “
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ”Kahvehaneleri kıraathane yapıyoruz, geçmişteki isimlerine geri çeviriyoruz. İnsanlar hem gelip çaylarını içsin, okeyini oynasın giderken de buradan kitabını alsın evdeki kitapla değiş tokuş yapar belki. Bu haliyle tüm kitaplar mahallenin paylaştığı bir alan haline gelmiş oldu. Bu mahallede bir kütüphane yapsaydık çok zamanımızı alacaktı. 4 bölgede kütüphanemiz olacak. Zamanla taleplere göre kitapları değiştireceğiz. Bütün kahvehanelere kıraathane kültürünü getireceğiz inşallah” diye konuştu.
“İnşallah bu şekilde okuma oranları çoğalır”
Projeyi çok beğendiğini söyleyen Adem Çelik, “Çok iyi bir proje olmuş. Emeği geçen Eyüpsultan Belediyesi’ne çok teşekkür ederim. Çok güzel bir uygulama olmuş. Kitap okuma oranları maalesef çok düşük. İnşallah bu şekilde okuma oranları çoğalır” dedi.
”Maalesef kitap okuma alışkanlığımız yok”
Kitap okumanın yaygınlaşması gerektiğini belirten Mehmet Tüfekçi, “Kitap okumayı genele yaymamız lazım. Gençlere alıştırmak lazım. Kitap okumak lazım. Maalesef kitap okuma alışkanlığımız yok. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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