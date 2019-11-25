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Eyüpsultan’da iki katlı bir gecekondu çıkan yangında kül oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 02:51 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da iki katlı boş gecekondu çıkan yangın sonucunda kül oldu. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. İki katlı gecekondunun madde bağımlıları tarafından yakıldığı düşünülüyor.

Yangın 01.45 sıralarında Eyüpsultan Rami Yeni Mahalle Rüstem Çıkmazı Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre iki katlı gecekonduda gece saat 01.30 sıralarında madde bağımlıları tarafından yangın çıkarıldı.

İki katlı boş gecekondudan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polise bildirdi. Bunun üzerine yapılan ihbarla olay yerine Eyüpsultan ve Bayrampaşa’dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

30 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri gecekondudaki yangına tazyikli su ve köpükle müdahale etti. 30 dakika süren müdahalenin ardından alevler kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri tarafından gecekonduda uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken gecekondu tamamen kullanılmaz hale geldi.

Polis ekipleri çıkan yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
eyüpsultan yangın

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