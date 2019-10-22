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Eyüpsultan'da iki kişinin öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 12:28 | Son Güncelleme

İlçede 2 kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da, iki kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 Haziran'da 02.45 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi üzerindeki evinden çıkan Sefer Dinç'in (34) silahlı saldırıda, olayın görgü tanığı arkadaşı Ali Şimşek'in (26) de evinde öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Polis, yaptığı teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler, 20 Ekim'de şüpheli Zeynel Y'yi (19) ve olayla bağlantılı olan öne sürülen Mesut Ç. (23), Ali B. (25) ve İsmail Ö'yü düzenlediği operasyonla yakaladı.

Mesut Ç. ve Ali B'nin bölgede uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Dinç'i öldürmek için Zeynel Y'ye silah verdiği, Zeynel Y'nin, Dinç'i evden çıkarken, olayı gören arkadaşı Ali Şimşek'i de eve girerek öldürdüğü ileri sürüldü.

Bu arada, maktul Sefer Dinç ile şüpheli Mesut Ç. ve Ali B'nin emniyette uyuşturucu madde ticaretinden suç kayıtları olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Zeynel Y, Mesut Ç. ve Ali B. tutuklandı, İsmail Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet Cinayet Büro Amirliği eyüpsultan

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