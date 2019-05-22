Eyüpsultan'da inşaat çukuruna düşen çocuğun ölümü

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da 9 yaşındaki çocuğun, inşaat alanındaki çukura düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Dün bir inşaat alanındaki kazık direkleri çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran Geldi'nin hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bugün İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen müteahhit Emrah D'nin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Savcılık, şüpheli Emrah D'yi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh hakimliğine sevk etti.

- Olay

İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki inşaat alanında bulunan kazık direkleri çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran Geldi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu çukurdan çıkarılarak hastaneye kaldırılmış ancak müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

