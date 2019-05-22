Eyüpsultan'da inşaat çukuruna düşen çocuk öldü

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da inşaat alanında açılan çukura düşerek hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İslambey Mahallesi Fulya Sokak'ta inşaat alanında bulunan çukura düşen, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 9 yaşındaki İhsan Baran Geldi yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayı haber alan aile yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı öğrenilirken, çocuğun cenazesi hastanenin morguna götürüldü.

