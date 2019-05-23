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Eyüpsultan’da inşaat çukurunda hayatını kaybeden Baran, son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 14:27 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da inşaat çukuruna düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Baran Geldi, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.Eyüpsultan İslambey Mahallesi Fulya Sokak’taki inşaat direklerinin olduğu çukura düşen 9 yaşındaki Baran Geldi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin dört buçuk saatlik çalışmalarının ardından düştüğü yerden çıkarılmış hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemenin ardından Baran Geldi’nin cenazesi Eyüpsultan Cami’nde kaldırıldı.

Eyüpsultan’da inşaat çukurunda hayatını kaybeden Baran, son yolculuğuna uğurlandı

Eyüpsultan’da inşaat çukuruna düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Baran Geldi, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Eyüpsultan İslambey Mahallesi Fulya Sokak’taki inşaat direklerinin olduğu çukura düşen 9 yaşındaki Baran Geldi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin dört buçuk saatlik çalışmalarının ardından düştüğü yerden çıkarılmış hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemenin ardından Baran Geldi’nin cenazesi Eyüpsultan Cami’nde kaldırıldı. Cenazeye, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Baran Geldi’nin ailesi ve yakınları katıldı.
Cenaze töreni sırasında Geldi’yi büyüten babaannesi Necla Geldi fenalaştı. Necla Geldi 112 ekipleri tarafından yapılan müdahale ile sakinleştirildi.
Baran Geldi’nin naaşı, Eyüpsultan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Eyüpsultan Mezarlığı’na götürüldü.

Eyüpsultan’da inşaat çukurunda hayatını kaybeden Baran, son yolculuğuna uğurlandı

Eyüpsultan’da inşaat çukurunda hayatını kaybeden Baran, son yolculuğuna uğurlandı

Eyüpsultan’da inşaat çukurunda hayatını kaybeden Baran, son yolculuğuna uğurlandı

Eyüpsultan’da inşaat çukurunda hayatını kaybeden Baran, son yolculuğuna uğurlandı

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