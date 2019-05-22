EYÜPSULTAN'DA İNŞAAT KAZIK DİREKLERİ ÇUKURUNA DÜŞEN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Emin YEŞİL-Hüseyin COŞKUN-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde İnşaat kazık direkleri çukuruna 8 yaşındaki Baran Geldi düştü. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu çocuk sağ olarak kurtarıldı. Çocuk ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Geldi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanında 2 arkadaşıyla oynayan 8 yaşındaki Baran Geldi, kazık direkleri çukuruna düştü. Arkadaşlarının mahalleliye bildirmesi üzerine durum itfaiye ekilenlerine haber verildi. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu çocuk 23.30 sıralarında sağ olarak çıkarıldı. Baran Geldi adlı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Geldi burada doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamayarak

hayatını kaybetti.

Görüntü Dökümü:

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-Kurtarma çalışmalarından görüntüler

-Çocuğun kurtarılması

-Hastaneye götürülmesi

-Genel ve detaylar

