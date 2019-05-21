Eyüpsultan'da inşaat kazık direkleri içine 10 yaşlarında çocuk düştü; kurtarma çalışmaları sürüyor (1)

Emin YE\u015e\u0130L\/\u0130STANBUL,(DHA)-EY\u00dcPSULTAN \u0130slambey Mahallesi'nde \u0130n\u015faat kaz\u0131k direklerinin i\u00e7inde 10 ya\u015flar\u0131nda bir \u00e7ocuk d\u00fc\u015ft\u00fc. \u0130tfaiye ve AFAD ekiplerinin \u00e7ocu\u011fu kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.\nPARTNERE\u015fi s\u0131rf zay\u0131flamas\u0131n diye zorla cinsel ili\u015fkiye girip..AFAD Ba\u015fkan\u0131 G\u00fcll\u00fco\u011flu: \u201cAybast\u0131\u2019daki vatanda\u015flar\u0131m\u0131z i\u00e7in elimizden geleni yapmaya devam edece\u011fiz\u201dMalkara\u2019da \u00f6ld\u00fcr\u00fclen bedensel engelli Umut, topra\u011fa verildi
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