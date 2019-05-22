Eyüpsultan'da inşaat kazık direkleri içine 10 yaşlarında çocuk düştü; kurtarma çalışmaları sürüyor (1)

Emin YE\u015e\u0130L\/\u0130STANBUL,(DHA)-EY\u00dcPSULTAN \u0130slambey Mahallesi'nde \u0130n\u015faat kaz\u0131k direklerinin i\u00e7inde 10 ya\u015flar\u0131nda bir \u00e7ocuk d\u00fc\u015ft\u00fc. \u0130tfaiye ve AFAD ekiplerinin \u00e7ocu\u011fu kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.PARTNERHazal'dan kafa kar\u0131\u015ft\u0131ran a\u00e7\u0131klamaSoylu: Bizim Yerimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam kar\u015f\u0131s\u0131d\u0131rMaa\u015flar\u0131n\u0131 alamayan fabrika i\u015f\u00e7ileri grev yap\u0131yor
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