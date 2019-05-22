EYÜPSULTAN'DA İNŞAAT KUYUSUNA DÜŞEREK HAYATINI KAYBEDEN ÇOCUĞUN YAKINLARI KONUŞTU

"HERKESTEN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

Olay yerine gelerek şikayetçi olacağını söyleyen Baran'ın amcası İhsan Geldi, "İlk koşup gelen benim. Çukura düşmüş. Çok uğraştık, denedik çıkaramadık. AKUT, AFAD, itfaiye geldi ama çıkaramadık. Hiçbir önlem alınmamış, köstebek yuvası gibi. Bugün bize yarın başkasına. Bu her zaman böyle oluyor. Bunun bir önlemi yok mu? Daracık yere inşaat yapıyorlar. İstinat duvarı var burada bu da yıkılır. Herkesten şikayetçi olacağım " şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Baran Geldi'nin yakınlarından görüntü

- Baran Geldi'nin yakınları röp

-Genel ve detaylar

