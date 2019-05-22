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Eyüpsultan'da inşaat kuyusuna düşerek hayatını kaybeden çocuğun yakınları konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 11:33 | Son Güncelleme

EYÜPSULTAN İslambey Mahallesi'nde inşaat kazık direkleri çukuruna düştükten sonra hayatını kaybeden 8 yaşındaki Baran Geldi'nin yakınları yakınları inşaat alanında hiçbir önlem alınmamasından şikayetçi olacaklarını belirtti.

Eyüpsultan'da inşaat kuyusuna düşerek hayatını kaybeden çocuğun yakınları konuştu

Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA) EYÜPSULTAN İslambey Mahallesi'nde inşaat kazık direkleri çukuruna düştükten sonra hayatını kaybeden 8 yaşındaki Baran Geldi'nin yakınları yakınları inşaat alanında hiçbir önlem alınmamasından şikayetçi olacaklarını belirtti.
Olay dün akşam saatlerinde İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında meydana gelmiş, inşaat alanında 2 arkadaşıyla oynayan 8 yaşındaki Baran Geldi, kazık direkleri çukuruna düşüp hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede hayatını kaybeden küçük Baran'ın yakınları olayın yaşandığı yere gelerek şikayetçi olacaklarını belirtti. Baran'ın yakınlarının olay yerinde ağıtlar yaktıkları görülürken, polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Baran'ın yakınları inşaat alanında hiçbir önlem alınmamasından şikayetçi olacaklarını belirtti.

"KURTARAMADIK ÇOCUĞUMUZU"
Baran Geldi'nin dayısı Bilal Kaşıkçı, "Müteahhitin hatası bu kazıkları yaparken inşaat alanında önlem almaması. Bu kuyuların kapatılması lazım. 4,5 - 5,5 metre derinliğinde. Kurtaramadık çocuğumuzu. Benim dileğim başkasının çocuğunun başına gelmesin. 2 gün önce kazılıyor. Dün kapatılacakmış, kapatılmadı" dedi.

"HERKESTEN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"
Olay yerine gelerek şikayetçi olacağını söyleyen Baran'ın amcası İhsan Geldi, "İlk koşup gelen benim. Çukura düşmüş. Çok uğraştık, denedik çıkaramadık. AKUT, AFAD, itfaiye geldi ama çıkaramadık. Hiçbir önlem alınmamış, köstebek yuvası gibi. Bugün bize yarın başkasına. Bu her zaman böyle oluyor. Bunun bir önlemi yok mu? Daracık yere inşaat yapıyorlar. İstinat duvarı var burada bu da yıkılır. Herkesten şikayetçi olacağım " şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

Eyüpsultan'da inşaat kuyusuna düşerek hayatını kaybeden çocuğun yakınları konuştuEyüpsultan'da inşaat kuyusuna düşerek hayatını kaybeden çocuğun yakınları konuştuEyüpsultan'da inşaat kuyusuna düşerek hayatını kaybeden çocuğun yakınları konuştuEyüpsultan'da inşaat kuyusuna düşerek hayatını kaybeden çocuğun yakınları konuştu

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