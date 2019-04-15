HABER

EYÜPSULTAN'DA İŞ YERİNİN ÇATISI ALEV ALEV YANDI   

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 01:20 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL DHA Eyüpsultan'da iki katlı iş yerinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL DHA
Eyüpsultan'da iki katlı iş yerinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan çatı, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 00:00 sıralarında Defterdar Mahallesi Savaklar Caddesi 19 numarada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İş yeri olarak kullanılan 2 katlı binanın çatısından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

YANGIN YAN BİNAYA SIÇRADI
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 2 katlı binanın çatı katından yükselen alevler yan binanın çatı katının da yanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, binada hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
----------------
-Binanın çatısından yükselen alevler
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Yan binanın çatısının alev alev yanması
-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
-Yanan binanın camına çıkan itfaiye elemanı
-Genel ve detay görüntüler

PARTNER Ünlü rapçinin kızını bir de şimdi görün Ünlü rapçinin kızını bir de şimdi görün
Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileri Hatay’daAvrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileri Hatay’da
THY uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktıTHY uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Derbide her şey var, kazanan yok!

Derbide her şey var, kazanan yok!

Toplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

Toplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

Volkan Demirel ve Hasan Şaş birbirine girdi

Volkan Demirel ve Hasan Şaş birbirine girdi

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Yolcu minibüsü takla attı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu minibüsü takla attı! Ölü ve yaralılar var

Bülent Arınç'tan yerel seçim yorumu: Başarı olarak göremeyiz

Bülent Arınç'tan yerel seçim yorumu: Başarı olarak göremeyiz

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

THY uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Adana'da yolcu minibüsü takla attı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu minibüsü takla attı! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya facia! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya facia! Ölü ve yaralılar var

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

FETÖ imamından 'gizli bilgi' itirafı

FETÖ imamından 'gizli bilgi' itirafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.