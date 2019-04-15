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Eyüpsultan'da iş yerinin çatısı alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 01:26 | Son Güncelleme

EYÜPSULTAN'da iki katlı iş yerinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Eyüpsultan'da iş yerinin çatısı alev alev yandı

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA) EYÜPSULTAN'da iki katlı iş yerinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan çatı, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 00:00 sıralarında Defterdar Mahallesi Savaklar Caddesi 19 numarada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İş yeri olarak kullanılan 2 katlı binanın çatısından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

YANGIN YAN BİNAYA SIÇRADI
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 2 katlı binanın çatı katından yükselen alevler yan binanın çatı katının da yanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, binada hasar oluştu.

(FOTOĞRAFLI)

Eyüpsultan'da iş yerinin çatısı alev alev yandıEyüpsultan'da iş yerinin çatısı alev alev yandıEyüpsultan'da iş yerinin çatısı alev alev yandıEyüpsultan'da iş yerinin çatısı alev alev yandı

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