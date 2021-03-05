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  4. Eyüpsultan’da izolasyon yapılan binanın çatısı alev alev yandı

Eyüpsultan’da izolasyon yapılan binanın çatısı alev alev yandı

05.03.2021 12:08 | Son Güncelleme:
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İstanbul Eyüpsultan’da işçilerin izolasyon çalışması yaptığı binanın çatısı alev alev yandı.

İstanbul Eyüpsultan’da işçilerin izolasyon çalışması yaptığı binanın çatısı alev alev yandı. Tedbir amaçlı bina tahliye edilirken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı
Yangın, Çırçır Mahallesi Dicle Sokak’ta saat 11.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, 6 katlı binanın çatısında işçiler izolasyon çalışması yaptığı sırada sıçrayan kıvılcım nedeniyle yanma meydana geldi. Yükselen alevler kısa süre içerisinde tüm çatıyı sardı.
Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak daireye sıçramasını engelledi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri bina sakinlerini tedbir amaçlı tahliye etti. Yangında can ve mal kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.

“Bağırınca evi tahliye ettiler”
Meydana gelen yangın hakkında bilgi veren mahalle sakini Soner Kayar, “3-4 kişi arkada çalışıyordu. Adamların su döktüğünü gördüm. İtfaiye geldi. Söndürmeye başladılar. Evi tahliye ettiler. Tüpü yakarak membranı yapıştırıyor. Kıvılcım çıktı. Söndüremediler. Bağırınca evi tahliye ettiler” dedi.
Dumanları gördüğünü söyleyen Hulusi Aktaş, “Yangını gördük. Hemen itfaiyeyi aradık. Yangın büyüdükçe itfaiye çoğaldı. Her iki taraftan itfaiyeler geldi. Müdahale edildi. Söndürüldü. Hala soğutma çalışması yapılıyor. Can kaybı yok. Binayı tahliye ettiler” diye konuştu.

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