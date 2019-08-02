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EYÜPSULTAN'DA KAÇAK İÇKİ OPERASYONU

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 10:29 | Son Güncelleme

EYÜPSULTAN'da 262 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-EYÜPSULTAN'da 262 şişe kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde bir otomobile içki yüklendiğini gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ihbar yapılan otomobili ve yanında bulunan başka bir otomobili daha incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde araçların bagajlarında çeşitli markalarda 262 içki şişesi bulundu. Ekipler içkilerin kaçak olduğunu belirledi. Polis ekipleri olay yerinde bulunan İsmail D. ve İsmail D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında işlem yapıldı. Şüpheliler, savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü
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-Otomobil içinde bulunan içki şişeleri
-Genel ve detaylar

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