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Eyüpsultan'da "kaçak içki" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 10:29 | Son Güncelleme

Operasyonda 262 şişe kaçak içki ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonda 262 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'ndeki bir adreste araçlara kaçak içki yüklendiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Söz konusu adreste bulunan 3 araçta arama yapan ekipler, 262 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan ve haklarında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapılan 2 şüpheli, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

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eyüpsultan İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaçak alkol operasyon

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