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Eyüpsultan’da kadınlara ücretsiz zumba ve pilates dersi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 14:22 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da “Haydi hanımlar spora” sloganı ile başlatılan proje kapsamında, kadınlara ücretsiz zumba ve pilates dersleri verilmeye başlandı.Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sağlıklı ve zinde bir yaşam için “Haydi Hanımlar Spora” sloganı ile tüm Eyüpsultanlı kadınları spora davet ediyor.

Eyüpsultan’da “Haydi hanımlar spora” sloganı ile başlatılan proje kapsamında, kadınlara ücretsiz zumba ve pilates dersleri verilmeye başlandı.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sağlıklı ve zinde bir yaşam için “Haydi Hanımlar Spora” sloganı ile tüm Eyüpsultanlı kadınları spora davet ediyor. Eyüpsultanlı kadınların sağlıklı yaşam bilinci kazanmaları ve düzenli spor yapmalarını amaçlayan proje ile Eyüpsultanlı kadınlar doyasıya spor yapmanın keyfini yaşayacak.
Spor eğitimleri dört farklı bölgede veriliyor
Eyüpsultanlı kadınların ücretsiz olarak zumba ve pilates dersleri alacakları spor eğitimleri dört farklı bölgede gerçekleştiriliyor. Profesyonel spor hocası Dilek Tezcan tarafından verilen spor eğitimleri Eyüpsultan Anadolu Lisesi’nde Pazartesi ve Perşembe günleri sabah 08.00
- 09.00, akşam 19.30 - 20.30 arası, Şehit Murat Taş Ortaokulu’nda Pazartesi ve Perşembe günleri 09.30 - 10.30 arası, Serdar Aksun Anaokulu’nda Salı - Cuma günleri 16.00 - 17.00 arası, Güzeltepe Aktif Yaşam Merkezi’nde ise Çarşamba ve Cuma günleri 09.30 - 10.30 ve 10.45 11.45 saatleri arasında veriliyor.
Spor eğitimleri ile Eyüpsultanlı kadınların, bedenen ve zihnen çok rahatlayacaklarını belirten Dilek Tezcan , “Tüm vücudu çalıştıran pilates, düzenli olarak yapıldığında kasları güçlendirir ve esneklik kazandırır; en önemlisi de zihnin bedene hükmetmesini sağlar. Zumba ise metobolizmayı hızlandırarak kalori ve yağ yakımının hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Ayrıca iyi bir duruş elde etmek için de direnç antrenmanı olarak zumbayı tercih etmeliyiz. Bütün Eyüpsultanlı hanımları spora davet ediyoruz”dedi.

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