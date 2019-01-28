EYÜPSULTAN'DA KAVGA: 2 YARALI (1)

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

Eyüpsultan CHP İlçe Binası girişinde meydana gelen kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekipleri

-Ambulanslar

