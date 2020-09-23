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Eyüpsultan’da kokutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 10:00 | Son Güncelleme

Eyüp Sultan’da iki bina arasındaki tahta parçalarında çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı.

Eyüp Sultan’da iki bina arasındaki tahta parçalarında çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Alevlere teslim olan binadaki yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Yangın sabah saatlerinde Eyüpsultan İslambey Mahallesi Bülbüldere Caddesinde 2 binanın arasında bulunan tahta parçalarından çıktı. Henüz belirlemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler içinde kalan tahta parçaları bitişiğinde 5 katlı binanın dış kaplamasını da tutuşturdu. Alevlere teslim olan binanın dış kaplamasıyla yandın kısa sürede çatı katına ulaştı. Çatı katı alevler içerisinde kalırken apartman sakinleri son anda kendilerini dışarıya çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanları kilometrelerce uzaktan görülen yangın uzun süre müdahalesinin ardından söndürüldü.
Yangını görür görmez mahalleliyi uyandırdığını söyleyen Yavuz Ağırağaç, “Sabah namazından sonra burada bir çay içiyordum, baktım duman çıkıyor. İtfaiyeyi ilk arayanlardan birisi biziz. Alevler yükselince millet sokağa döküldü. Milleti uyandırdık. ‘Kalkın yangın çıkıyor’ diye bağırdım mahallede. Yangına ulaşılmıyor. Arkada çünkü bir insanın girmesi mümkün değil. Yangın arkadan evin ön tarafına içeriye de sıçramış. Binanın içine sıçradığı için kimse müdahale edemiyor. Bir kardeşimiz dumandan etkilendi hastaneye kaldırdılar” dedi.

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