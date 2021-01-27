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Eyüpsultan’da kontrolden çıkan otomobil reklam panolarına çarparak durdu: 2 yaralı

27.01.2021 02:38 | Son Güncelleme:
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Eyüpsultan’da kontrolünü kaybederek kaldırıma çıkan otomobil reklam panolarına çarparak durdu.

Eyüpsultan’da kontrolünü kaybederek kaldırıma çıkan otomobil reklam panolarına çarparak durdu. Araç içerisinde sıkışan 2 yaralı itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
Kaza, gece saat 01.15 sıralarında Eyüpsultan Esentepe Mahallesi Vardar Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kimliği öğrenilemeyen 34 GY 3041 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırımdaki ağaca çarptı. Daha sonra duvarda asılı olan reklam panolarına çarparak durabilen otomobil içerisinde bulunan 2 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 2 yaralıyı dışarı çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslara bindirilerek çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan otomobil trafik çekicisi tarafından olay yerinden kaldırıldı.
Öte yandan kazaya karışan yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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