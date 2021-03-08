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Eyüpsultan’da korkutan yangın

08.03.2021 13:48 | Son Güncelleme:
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Eyüpsultan’da korkutan yangın

Eyüpsultan’da 3 katlı metruk binada yangın çıktı.

Eyüpsultan’da 3 katlı metruk binada yangın çıktı. Metruk binadan yükselen alevler, yan tarafta bulunan apartmanın çatısına da sıçradı. Korkutan yangın, drone ile havadan görüntülendi.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya Mahallesi Hızır Reis Sokak’ta 3 katlı metruk binada yangın çıktı. Çatıda başlayan yangın, gitgide büyüdü. Metruk binadan yükselen alevler, yan taraftaki bir başka apartmanın çatısına sıçradı. Olay yerine çık sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, mahalledeki vatandaşlar panik yaşadı. Korkutan yangın, drone ile havadan görüntülendi.

Eyüpsultan’da korkutan yangın

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