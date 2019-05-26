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Eyüpsultan’da kültür sanat sezonu kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 22:23 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da Kültür Sanat Sezonu Kapanış Programı renkli görüntülerle gerçekleştirildi.Eyüpsultan Belediyesi tarafından farklı alanlarda yapılan kültür sanat etkinlikleri, Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi’nde (EKSM) düzenlenen kapanış programıyla sona erdi.

Eyüpsultan’da Kültür Sanat Sezonu Kapanış Programı renkli görüntülerle gerçekleştirildi.
Eyüpsultan Belediyesi tarafından farklı alanlarda yapılan kültür sanat etkinlikleri, Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi’nde (EKSM) düzenlenen kapanış programıyla sona erdi. Eyüpsultan Belediyesi Kültür Sanat Sezonu Kapanış Programı’na Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, öğrenciler ve birçok davetli katıldı. Program Eyüpsultan’da gerçekleşen kültür ve sanat etkinliklerinin gösterildiği tanıtım filmiyle başladı. Ardından, Tiyatro Okulu öğrencileri sertifikalarını aldı. Sertifika sonrası Başkan Deniz Köken ve salondakiler beraber selfie çekti. Ayrıca Hasan Nail Canat Sanat Akademisi’nde gitar, keman, piyano eğitimi alan öğrencileri davetlilere verdikleri konser ile keyifli dakikalar yaşattı.

“Kültür ve turizm meselesi bizim kalkınma modelimizdir”
Etkinliğin amacının Eyüpsultan’ı kültür şehri yapmak olduğunu aktaran Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ”Kültür alanlarımızın biraz daha farklı ortamlara, farklı kesimlere hitap edilebilir durumda olması için elimizden geleni yapacağız. Hem çocuklara gencine, yaşlısına, engellisine hitap edebilecek özel sanat kurslarını burada yaymamız lazım. Kültür ve turizmin bu şekilde iç içe kaliteli turizmin ve kaliteli kültürün bu şehirde öne çıkarmamız lazım. Kültür ve turizm meselesi bizim kalkınma modelimizdir aslında. Ve bir de tarım Eyüpsultan’da kültür turizme tarımı en iyi şekilde nasıl kullanabiliriz ve halkımızın hizmetine sunabiliriz. Hem kalkınmamıza hem de istihdamımıza katkı koyabilecek hale nasıl geleceğiz ona bakacağız” diye konuştu.

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