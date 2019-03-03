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Eyüpsultan’da Meşhur Lezzetler Festivali’ne yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 16:30 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Meydanı’nda düzenlenen “Meşhur Lezzetler Festivali” ile Eyüpsultan’ın meşhur lezzetleri İstanbullularla buluştu.Tarihi, kültürel mirası ve turistik değerleriyle tanınan Eyüpsultan, meşhur lezzetleriyle de gün geçtikçe ilgi odağı oluyor.

Eyüpsultan Meydanı’nda düzenlenen “Meşhur Lezzetler Festivali” ile Eyüpsultan’ın meşhur lezzetleri İstanbullularla buluştu.
Tarihi, kültürel mirası ve turistik değerleriyle tanınan Eyüpsultan, meşhur lezzetleriyle de gün geçtikçe ilgi odağı oluyor. Eyüpsultan Meydanı’nda düzenlenen “Eyüpsultan’ın Meşhur Lezzetleri Festivali” ile meşhur lezzetler İstanbullularla buluştu. Eyüpsultan’a gelenlerin tatmadan gitmedikleri Balkan tulumba tatlısı, Trileçe tatlısı, Boşnak böreği, Eyüpsultan güveci, acıbadem kurabiyesi, Eyüpsultan halkası ve Kemerburgaz turşusunun ikram edildiği festivalde, mehter gösterisi ve Karagöz-Hacivat gösterisi ile çocuklar için renkli animasyonlar da yer aldı.
AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken’in ev sahipliğini yaptığı festivalde, “Daha bu ilk, bundan sonra daha neler neler olacak. Eyüpsultan ve Eyüpsultan halkı bizi izlemeye devam etsin diyoruz. Bu ilk lezzet festivalimiz. Bundan sonra daha da mükemmel olacak inşallah. Lezzetli, bol güneşli baharlar, günler, haftalar diliyorum. Eyüpsultan’ın lezzetlerini dünya çapında marka yapmak için projeler geliştireceğiz” dedi.
Festivale ailece gelen Kübra Kargı, “Çok memnun kaldık. İlk defa böyle bir programa katılıyoruz. Ailece buradayız. Her şey çok güzel. Biz Ümraniye tarafında yaşıyoruz. Program için buraya geldik” diye konuştu.
Ailesini alarak Bağcılar’dan festivale katılan Ahmet Pala ise "Bağcılar’da yaşıyorum ben festival için geldik. Hem çocukları eğlendirelim, hem Eyüpsultan’ı ziyaret edelim hepsini bir arada görelim diye geldik buraya. Tatlısı vardı, trileçesi vardı Allah kabul etsin” şeklinde konuştu.

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