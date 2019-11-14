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Eyüpsultan'da öğrenci servis minibüsü devrildi: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 18:44 | Son Güncelleme

Eyüpsultan'da öğrenci servis minibüsü devrildi: 7 yaralı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da kontrolden çıkan öğrenci servis minibüsünün devrilmesi sonucu 7 öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre Yıldıztabya Mahallesi Taşocağı Dikyol Sokağında 34 NC 7767 plakalı öğrenci servis minibüsü, yokuşta kontrolden çıkarak bir direğe çarpıp devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışıp çıkamadıkları görülen öğrenciler, civardaki vatandaşların müdahalesiyle çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, yokuştan kaymaya devam eden aracı iple elektrik direğine bağladı.

Olay yerinden kaçtığı belirlenen servis şoförünün kimliğinin tespitine çalışılıyor.

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eyüpsultan Kaza öğrenci servisi

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