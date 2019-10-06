HABER

Eyüpsultan’da öğrencilere, sokaktaki dostlarını beslemeleri için mama dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 12:18 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde hayvanseverlere ve minik öğrencilere, sokaktaki dostlarını beslemeleri için 70 torba kedi maması, 60 torba köpek maması ve 130 adet mama kabı dağıtıldı.Eyüpsultan Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Eyüpsultan’da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde hayvanseverlere ve minik öğrencilere, sokaktaki dostlarını beslemeleri için 70 torba kedi maması, 60 torba köpek maması ve 130 adet mama kabı dağıtıldı.
Eyüpsultan Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniğinde gerçekleşen etkinliğe, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yavuz ile birlikte çok sayıda gönüllü hayvansever ve öğrenci katıldı. Etkinlikte, minik öğrencilere hayvanları sevme, onları koruma bilinci kazandırmak amaçlanırken, özellikle hayvan dostlarımızın korunmaya muhtaç olduklarına ve onların da bir takım hakları bulunduğuna dikkat çekildi. Öğrenciler klinikte sevimli minik dostlarını sevdiler.
Öğrenciler, kediler ve köpeklerle ilgili bilgi alıp akıllarına takılan soruları veteriner hekimlere sordu. Etkinlikte hayvanseverlere ve minik öğrencilere, sokaktaki dostlarını beslemeleri için 70 torba kedi maması, 60 torba köpek maması ve 130 adet mama kabı dağıtıldı.
Başkan Yardımcısı Yavuz, etkinlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında, Belediye Başkanımız Deniz Köken’in öncülüğünde güzel bir etkinlik düzenliyoruz. Biz can dostlarımız hayvanları çok seviyoruz, onları korumaya çalışıyoruz. Onları çocuklarımızla buluşturarak hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyoruz. Burada mamalarımızı dağıtacağız” dedi.
Etkinliğe 3 yaşındaki kızı Hiranur ile birlikte katılan hayvansever Filiz Alpandaç ise duyguları şu sözlerle ifade etti:
"Etkinlik güzel, çocukların burada olması çok güzel. Çocuklara küçük yaşlarda hayvan sevgisini aşılamak çok önemli. Biz de öyle büyüdük. Gönül bu tür organizasyonlara katılımın çok daha fazla olmasını isterdi.”

PARTNERİşte ikinci kez hamile olan Bergüzar Korel'in bebeğinin cinsiyeti! İşte ikinci kez hamile olan Bergüzar Korel'in bebeğinin cinsiyeti!
Artvin’de Karakucak Güreşleri heyecanıArtvin’de Karakucak Güreşleri heyecanı
Kocaeli'de yediemin otoparklarında kaderine terk edilen araçlar çürüyorKocaeli'de yediemin otoparklarında kaderine terk edilen araçlar çürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi

Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi

İşte milyonluk soruya verdiği cevap!

İşte milyonluk soruya verdiği cevap!

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Fırat'ın doğusuna olası operasyonun adı 'Barış Pınarı' mı?

Fırat'ın doğusuna olası operasyonun adı 'Barış Pınarı' mı?

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ABD Büyükelçiliği’ne ‘tweet’ tepkisi

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ABD Büyükelçiliği’ne ‘tweet’ tepkisi

Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya Bursa'daki bu olayı konuşuyor! Baba ve bebek aranıyor

Almanya Türkiye'deki bu olayı konuşuyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Van'da meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru hayatını kaybetti

Van'dan acı haber! 1 polis hayatını kaybetti

Son dakika! Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

Isparta’da motosiklet kazası! 1 ölü, 1 yaralı

Isparta’da motosiklet kazası! 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da feci kaza! Olayı duyan yakınları sinir krizi geçirdi!

İstanbul'da feci kaza! Olayı duyan yakınları sinir krizi geçirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.