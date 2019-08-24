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Eyüpsultan’da para ve otomobil çalan hırsızlar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 13:13 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da bir evden para ve evin önündeki aracı çalan hırsızlar yakalandı.

Eyüpsultan’da bir evden para ve evin önündeki aracı çalan hırsızlar yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
Olay, Eyüpsultan’da 31 Temmuz Çarşamba günü gece saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheli bir daireye girerek içeride bulunan paraları ve bir otomobil anahtarını çaldı. Şüpheliler daha sonra evin önünde park halinde duran ve evden çaldıkları anahtara ait olduğu öğrenilen aracı çalıştırıp olay yerinden uzaklaştı. Otomobilinin ve evindeki paraların çalındığını gören M.G. durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlığı Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayın meydana geldiği yerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan incelemenin ardından hırsızlık olayının sorumluları olduğu değerlendirilen 2 şüphelinin kimliği tespit edildi. Ekipler, kimlikleri tespit edilen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Sürdürülen çalışmalar neticesinde, 1 Ağustos Perşembe günü 2 şüpheli ve o esnada yanlarında bulunan bir kadın, polis ekiplerince Güngören’de yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde ve civarda yapılan aramalarda çaldıkları otomobil ve 3 bin 410 TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslar Veysel C.’nin 9 adet suç kaydı ve 6 adet aranmasının, diğer şüpheli Samet D.’nin ise 4 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Veysel C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Samet D. ve gözaltı esnasında şüphelilerin yanında bulunan küçük yaştaki Sedef C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin önce eve girdikleri, evden para ve otomobil anahtarını çaldıktan sonra ev sahibine ait olan kırmızı renkli aracı çalıştırıp olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.

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