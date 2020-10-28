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Eyüpsultan’da patlayan televizyon evi yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 00:02 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da bir evde televizyon patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Eyüpsultan’da bir evde televizyon patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle sokağa çıkan vatandaşlar evlerine dönmeyince polis ekipleri anons yaparak vatandaşları dağılmaları yönünde uyardı.
Yangın, saat 23.00 sıralarında Eyüpsultan Esentepe Mahallesi Tabya Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın dördüncü katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın dördüncü katındaki dairede bulunan televizyon büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından evde oturan daire sakinleri ise panikle kendilerini sokağa atarken, sesleri duyan vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin olduğu dairedeki yangını söndürerek bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle sokakta yaşanan panik ekiplerin çalışması sonrasında sona erdi. Sokakta bulunan vatandaşlar evlerine dönmeyince polis ekipleri araç megafonundan anons yaparak vatandaşların evlerine gitmeleri yönünde uyarı yaptı.
Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.

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