Eyüpsultan'da şehitler için kurban kesildi

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesince, ilçedeki şehitler için 53 kurban kesildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan bayram namazı sonrasında 53 şehit için dua edildi.

Daha sonra Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Eyüpsultan İmarethanesi Adak Kurban Kesim Merkezi'nde ilçedeki 53 şehit için 53 kurban kesildi. Kesimin ardından kurban etleri şehit ailelerine dağıtıldı.

Kurban kesimi sırasında şehit ailelerine Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Yıldız eşlik etti.

Eyüpsultan Belediyesinin sadece bayramlarda değil her zaman yanlarında olduğunu dile getiren şehit yakınları, ilçede her yıl şehitler için kurban kesilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Oğlu Tamer Vardar'ı 22 Nisan 1994'te terhisine 15 gün kala Şırnak'ta şehit veren baba Cemail Vardar, "Allah razı olsun. Eyüpsultan Belediyesi her sene şehitlerimiz için kurban kesiyor. Çok memnun oluyoruz. Şehit evlatlarımızı düşünüyorlar, bizleri düşünüyorlar. Gururlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

