Eyüpsultan'da silahlı kavga: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilpınar Mahallesi Şimşek Sokağı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle ismi öğrenilemeyen şahıs ile Uğur T. ve Ufuk T. isimli kardeşler tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıs, ağabey ile kardeşini silahla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kardeşler hastaneye kaldırıldı.

