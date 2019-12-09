HABER

Eyüpsultan'da silahlı saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 22:40 | Son Güncelleme

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da bir büfeye yönelik silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güzeltepe Mahallesi Avcı Sokak'taki Y.A.'ya ait büfeye gelen motosikletli 2 kişiden birinin açtığı ateş sonucu Y.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı Y.A'yı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Saldırının ardından 2 şüpheli motosikletle kaçtı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görenler inanamadı! Kaya parçası değil böbrek taşı Görenler inanamadı! Kaya parçası değil böbrek taşı
Şuhutlu uzman çavuş Şırnak’ta yaralandıŞuhutlu uzman çavuş Şırnak’ta yaralandı
Bursa'da yoğun sis etkili olduBursa'da yoğun sis etkili oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 yaralı büfe eyüpsultan slahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Anlı'yı çileden çıkaran olay! Kızını satıp...

Anlı'yı çileden çıkaran olay! Kızını satıp...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Eski vekil ihraç edildi! İşte sebebi

Eski vekil ihraç edildi! İşte sebebi

Ceren'in katiliyle ilgili yeni görüntü! Cinayetten 4 saat önce...

Ceren'in katiliyle ilgili yeni görüntü! Cinayetten 4 saat önce...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde 'artistlik' gerginliği

'Artist' sözü ortalığı karıştırdı!

9 Aralık 2019 On Numara çekiliş sonuçları

On Numara çekiliş sonuçları belli oldu!

Son dakika: HDP'li iki belediye başkanı tutuklandı

HDP'li iki belediye başkanı tutuklandı

Son dakika: Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmalarında flaş gelişme!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Washington Post gizli belgeleri yayınladı! 18 yıllık hezimet

Gizli belgeler yayınlandı! 18 yıllık hezimet

Lösemi hastası Osman Efe, yaşam mücadelesini kaybetti

Osman Efe'den kahreden haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.