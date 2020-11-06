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Eyüpsultan’da silahlı saldırıda öldürülen motosikletlinin katil zanlıları yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 15:03 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da yol verme kavgası sonucu silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden motosikletli Şahin Akpınar’ın katil zanlıları yakalandı.

Eyüpsultan’da yol verme kavgası sonucu silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden motosikletli Şahin Akpınar’ın katil zanlıları yakalandı. İki şüpheliden biri tutuklanırken olaya ait görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.
Geçtiğimiz Çarşamba gecesi saat 02.00 sıralarında Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Alperen Caddesi’nde meydana gelen olayda motosiklet sürücüsü Şahin Akpınar bir otomobilden açılan ateş sonucu hayatını kaybetmiş, polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Olayın meydana geldiği yerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler şüphelilerin kimliğini tespit etti. Akpınar’ın öldürülmesi olayıyla ilgili Ulaş K. ve Servan T. isimli iki şüpheli yakalandı. Zanlılar sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

1 kişi tutuklandı
Emniyette ifadeleri alınan şahıslar, Şahin Akpınar ile yol verme tartışması yaşadıklarını, olayın bu sebeple meydana geldiğini söyledi. Şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Ulaş K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderilirken Servan T. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Araçla kovalayıp üzerine ateş açtılar
Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin kullandıkları araçla motosikleti takip ettikleri ve daha sonra üzerine ateş edip kaçtıkları anlar görüldü.

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