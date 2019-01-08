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EYÜPSULTAN'DA TAHLİYE EDİLEN HASTANE İLE İLGİLİ GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 19:50 | Son Güncelleme

Eyüp Sultan Devlet Hastanesinin arka bahçesindeki istinat duvarının çökmesinin ardından risk altında bulunan 2 binadan 24 daire tahliye edildi.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL (DHA)
Eyüp Sultan Devlet Hastanesinin arka bahçesindeki istinat duvarının çökmesinin ardından risk altında bulunan 2 binadan 24 daire tahliye edildi.
Çökmenin gerçekleştiği sırada evinde bulunan Davut Sınırtaş, "Çökme gerçekleştiği sırada biz metro çalışması için çakıl dökülüyor zannettik. Gürültü geldi. Ev sallandı. Duvar yıkıldığı zaman binadaydım. Çöktüğü zaman bize seslendiler boşaltın evi diye, bizde boşalttık. Evi mühürlediler, binayı boşalttılar komple, ailemi komşulara götürdüm. 10 gün içerisinde biteceğini söylediler. Çökme gerçekleşirken biz hala daha metro çalışması olduğu için çakıl döküyorlar zannettik. Meğerse duvar çökmüş. Gürültü geldi ev hafiften sallandı. Bina sağlam olduğu için hasar vermedi. Binadan tahliye edilenlere devlet yardım etti. 'Kalacak yerleri varsa gitsinler, kalacak yeri olmayanlar biz yardım edeceğiz' dediler. Telefon numaralarımızı aldılar. Yardım edecekler" dedi.
Karşı binada oturan bir diğer görgü tanığı "İnsanlar mağdur şuanda soğuk hava evler mühürlendi. Herkes kendi akrabasına gitti. Yeğenim oturuyor bu binada, o bana gelecek öğlen on iki gibi tahliye ettiler. İnsanlar evlerine giremedi daha korkudan. Bildiğim kadarıyla iki bina 24 daire tahliye edildi " diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Tahliye edilen binadan görüntü
-Görgü tanıkları ile röp.
-Bavullarla evden çıkanlardan görüntü
-Genel ve Detaylar

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