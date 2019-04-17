- EYÜPSULTAN'DA TERS YÖN KAZASI SONRASI TERS YÖNDE İLERLEYEN SÜRÜCÜYE CEZA

* Ters yönden gelen bir sürücünün neden olduğu kazada, olay yerindeki çalışma yapan polis ekipleri, aynı şekilde başka bir aracın tersten yola girdiğini gördü. Aracı durduran polisler sürücüye hemen işlem uyguladı.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)

Eyüpsultan'da meydana gelen kazada ters yönde ilerleyen bir cipe çarpmamak için manevra yapan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak, ters döndü. Cip sürücüsü olay yerinden kaçarken, kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen trafik polisleri çalışmaları sırasında kazaya neden olan ciple aynı şekilde ters yönden gelen bir aracı görünce, sürücüye ceza kesti.

ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI TAKLA ATTI

Kaza Eyüpsultan Sultangazi-Arnavutköy Yolu'nda meydana geldi. Arnavutköy istikametinden Sultangazi istikametine gitmekte olan cip, Fenertepe Kışlası önünde kırmızı ışık ihlali yaparak ters yöne girdi. Sultangazi'den Arnavutköy istikametine gitmekte olan 52 NF 100 plakalı aracın sürücüsü ters yöne giren cipe çarpmamak için ani manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atıp, ters döndü. Meydana gelen kazada takla atan otomobil içerisinde bulunan kadın sürücü ile yanında bulunan arkadaşı yaralandı.