Eyüpsultan'da Ters Yön Kazası Sonrası Ters Yönde İlerleyen Sürücüye Ceza (ÖZEL)

Ters yönden gelen bir sürücünün neden olduğu kazada, olay yerindeki çalışma yapan polis ekipleri, aynı şekilde başka bir aracın tersten yola girdiğini gördü. Aracı durduran polisler sürücüye hemen işlem uyguladı. Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA) Eyüpsultan'da meydana gelen kazada ters yönde ilerleyen bir cipe çarpmamak için manevra yapan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak, ters döndü. Cip sürücüsü olay yerinden kaçarken, kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen trafik polisleri çalışmaları sırasında kazaya neden olan ciple aynı şekilde ters yönden gelen bir aracı görünce, sürücüye ceza kesti. ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI TAKLA ATTI Kaza Eyüpsultan Sultangazi-Arnavutköy Yolu'nda meydana geldi. Arnavutköy istikametinden Sultangazi istikametine gitmekte olan cip, Fenertepe Kışlası önünde kırmızı ışık ihlali yaparak ters yöne girdi. Sultangazi'den Arnavutköy istikametine gitmekte olan 52 NF 100 plakalı aracın sürücüsü ters yöne giren cipe çarpmamak için ani manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atıp, ters döndü. Meydana gelen kazada takla atan otomobil içerisinde bulunan kadın sürücü ile yanında bulunan arkadaşı yaralandı. KAÇAN SÜRÜCÜ KISA SÜREDE YAKALANARAK, GÖZALTINA ALINDI Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerce kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cip sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kazanın ardından olay yerine gelen polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Görgü tanıklarının verdiği bilgiler doğrultusunda, kaçan sürücü ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. “TERS YÖNDEN GELEN CİPİ GÖREN DİĞER SÜRÜCÜ PANİK YAPTI" Bir görgü tanığı, “Sultangazi'den Arnavutköy'e doğru giderken, diğer araç kırmızı ışıktan geçip ters yöne girdi. Ters yöne giren araca çarpmamak için, diğer araç sürücüsü manevra yaptı ve direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Araçta iki kişi vardı. Çok durumları ağır değildi" dedi. Bir başka görgü tanığı ise, “Habibler istikametinden Arnavutköy istikametine giderken ters yönden bir cip geliyor. Ters yönden gelen cipi görünce sürücü panik yapıyor. Korkuyor. Direksiyonu kırıyor, takla atıyor. Ters yönden gelen diğer araç kazadan sonra olay yerinden kaçtı" diye konuştu. TERS YÖNDE GELEN BAŞKA BİR SÜRÜCÜ POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI Kaza sonrası başka bir araçta ters yöne girdi. Ters yönde ilerleyen aracı gören bir trafik polisi şaşkınlığını gizleyemedi. Aracı durduran ve sürücü hakkında işlem yapan polis, takla atarak ters dönen aracı işaret ederek, "Az önce bu hatadan dolayı kaza oldu" dedi.

