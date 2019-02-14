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Eyüpsultan’da toprak kaydı, bir binada maddi hasar oluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 16:21 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Nigari Sokak’ta henüz bilinmeyen bir sebepten toprak kayması meydana geldi.

Eyüpsultan Nigari Sokak’ta henüz bilinmeyen bir sebepten toprak kayması meydana geldi. Toprak ve kaya parçalarının dairelerin içine kadar dolduğu binada maddi hasar meydana gelirken risk oluşturan 4 daire mühürlendi.
Olay, öğle saatlerinde Eyüpsultan İslambey Mahallesi Nigari Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın bitişiğindeki boş alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı binanın bitişiğindeki alanda henüz bilinmeyen bir sebepten meydana gelen toprak kayması sonucu binanın bir cephesi zarar görürken olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine gelen belediye ekiplerinin yaptıkları incelemeler sonucunda risk oluşturan 4 daire vatandaşlar tahliye edildikten sonra mühürlendi. AKOM ekipleri olay yerine gelerek önce çevre güvenliği aldı ardından binada incelemelerde bulundu. Polis ve zabıta ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları sürüyor.
“Balkondan kafamı uzatmamla kayalar dolmaya başladı”
Yaşadığı korku dolu anları anlatan olayın görgü tanığı Serpil Balkır, “Mutfakta yemek yapıyordum, dışarıya bir baktım ortalık karışmış. Döndüm yan komşuya ne olduğunu sordum duvarın çöktüğünü söyledi. Balkondan kafamı uzatmamla kayalar şiddetli şekilde dolmaya başladı, yandaki komşum deprem oluyor zannetti. Gelip komşunun evine girdik kadının evinin yarısına kadar yıkık her yer bütün kaya parçaları evlerin içerisine dolmuş. Büyük bir duvar evin içerisine gelmiş önceden eski bir bina vardı yan tarafta o duvar gelmiş. Çoluk çocuk herkes evin içerisindeydi. İki sene önce toprak kayması gene oldu. Ama kayalar bugün oldu. Zaten en alttaki kadın evde yoktu, küçük bebeği de var. Olan karşı komşuma oldu. Aşağının duvarları yıkıldı mı bilmiyoruz” dedi.

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