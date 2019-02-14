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Eyüpsultan'da toprak kayması: 4 daire mühürlendi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 15:18 | Son Güncelleme

EYÜPSULTAN'da  meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir bina zarar gördü.

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)- EYÜPSULTAN'da meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir bina zarar gördü. Risk oluşturan 4 daire mühürlendi.
İslambey Mahallesi Nigari Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bitişiğinde toprak kayması meydana geldi. Kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle binanın bir cephesi zarar görürken, yaşanan olayda yaralanan olmadı. Olay yerine gelen belediye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede zarar gördüğü belirlenen 4 dairedeki vatandaşlar tahliye edilerek daireler mühürlendi. Zarar gören 4 katlı binadaki bazı dairelerde boşaltıldı. AKOM'a bağlı ekiplerde binada incelemelerde bulundu. Yaşanan olayı anlatan bina sakinlerinden Özgür Özgün, "Yukarıdan topraklar kayalar geldi. Camları kırdı. 2. katın içerisi toprak ve kayalarla doldu. Bizde kendimizi dışarı attık. Herhangi bir yaralı yok. Kayalar binaya yaslandığı için orada duruyor ama yukarının tamamen gelme şansı var" diye konuştu. Bir başka bina sakini Bahar Tanrıverdi ise, "Yeni evlenecekti çocuk yeni yatak odası aldı. Hepsi mahvoldu. İçeriye kayalar girdi. 4 daire mühürlendi. Üzerimize göre eşyalarımızı alırız çıkarız" dedi. Polis ve zabıta ekiplerinin, çevrede aldığı güvenlik önlemleri sürüyor.

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