Eyüpsultan'da ulaşımda yeni dönem

İSTANBUL (AA) - ​Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, ilçenin ulaşım açısından İstanbul'un en rahat ve en iyi yerlerinden biri haline geleceğini belirterek, "Gayrettepe-Bağcılar metrosunun önemli bir kısmı ilçemizden geçiyor. Şu an yapımı hızla devam ediyor ve artık sonlara doğru geliniyor. Büyükşehir belediyemiz bu yıl sonu itibarıyla inşallah hizmete açmayı düşünüyor ve açıldığında, Taksim-Şişli-Mecidiyeköy-Kağıthane yönlerine yolcularımız, metroyla çok rahat gidebilecek." dedi.

Eyüpsultan Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçe, ulaşım alanında yapılan yatırımlarla çağ atlarken raylı sistem yatırımları sayesinde vatandaşlar daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu ulaşım imkanına sahip olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Gayrettepe-Bağcılar metrosunun önemli bir kısmının ilçeden geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu an yapımı hızla devam ediyor ve artık sonlara doğru geliniyor. Büyükşehir belediyemiz bu yıl sonu itibarıyla inşallah hizmete açmayı düşünüyor ve açıldığında, Taksim-Şişli-Mecidiyeköy-Kağıthane yönlerine yolcularımız metroyla çok rahat gidebilecek. Bu yatırımlardan biri Kabataş-Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattı. Bu hat Avrupa yakasının ilk tam otomatik sürücüsüz metro hattı olacak. Alibeyköy, Akşemsettin, Veysel Karani ve Yeşilpınar'ın da aralarında bulunduğu 18 durak yer alacak. Alibeyköy istasyonunda Eminönü- Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattı, Mecidiyeköy istasyonunda Yenikapı-Hacıosman metro hattı ve metrobüs işletmesi, Karadeniz Mahallesi istasyonunda Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattı, Mahmutbey istasyonunda Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metro hattı ile entegrasyon sağlanacak."

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