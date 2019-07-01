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Eyüpsultan’da üniversiteye girecek gençlere tercihte rehberlik hizmeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 15:58 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da “Liselere Geçiş Sınavı” (LGS) sonrası tercih döneminde olan öğrenciler için Eyüpsultan Camii Meydanı’na bir "tercih çadırı" kuruldu.

Eyüpsultan’da “Liselere Geçiş Sınavı” (LGS) sonrası tercih döneminde olan öğrenciler için Eyüpsultan Camii Meydanı’na bir "tercih çadırı" kuruldu. Öğrencilerin kafalarında oluşan soru işaretlerini gidermek ve onların en doğru şekilde karar vermelerini sağlamak amacıyla kurulan çadırda, konusunda uzman rehber öğretmenler bulunuyor.
Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü “Liselere Geçiş Sınavı” (LGS) sonrası tercih döneminde öğrencilerin yanında olarak onlara destek veriyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Bilgi Evleri tarafından Eyüpsultan Camii Meydanı’na bir tercih çadırı kuruldu. Öğrencilerin yapacakları tercihlerle ilgili kafalarında oluşan soru işaretlerini gidermek ve onların en doğru şekilde karar vermelerini sağlamak amacıyla kurulan çadırda, Bilgi Evleri’nde görevli, konusunda uzman rehber öğretmenler bulunuyor.
12 Temmuz 2019 tarihine kadar açık kalacak olan çadırda rehber öğretmenler sabah 10:00 ile akşam 18:00 saatleri arasında arasında hizmet verecek.
Rehberlİk hizmetinden veliler de öğrenciler de çok memnun
Eyüpsultan Belediyesi tarafından kurulan tercih çadırı sabahın erken saatlerinden itibaren öğrenciler ve velilerin akınına uğradı. Verilen hizmet hem veliler hem de öğrenciler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.
Tercih çadırına gelerek bilgi alan öğrenciler arasında bulunan, İstanbul’da eğitim gören Yemenli öğrenci Lyan Mazen,” LGS başvurusu ile ilgili bilgi almak için geldim. Çok faydası oldu. Eyüpsultan Belediyesine bize eğitim konusunda destek verdiği ve bize bu hizmeti sağladığı için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Semiha Kılıçkaya isimli veli ise “Eyüpsultan Belediye’sinin burada tercih çadırı kurduğunu duyduk. LGS tercihimizle ilgili gelelim fikir alalım dedik. Çok yardımcı oldular, sorduğumuz sorulara da çok güzel cevaplar verdiler. Fikir edinmiş oldum. Çok memnum kaldım. İnşallah verimli olur” şeklinde konuştu.
Fatma Şahin isimli veli de, Eyüpsultan Belediyesi Tercih Çadırı ile ilgili şunları söyledi; “Çok güzel bir sistem, çok güzel bir hizmet olmuş. Nereye gideceğimizi sorabileceğimiz, rahatlıkla danışabileceğimiz bir yer, kapı olmuş. Çok faydalı, çok yararlı buldum.
Teşekkür ediyorum” dedi.

Eyüpsultan’da üniversiteye girecek gençlere tercihte rehberlik hizmeti

Eyüpsultan’da üniversiteye girecek gençlere tercihte rehberlik hizmeti

Eyüpsultan’da üniversiteye girecek gençlere tercihte rehberlik hizmeti

Eyüpsultan’da üniversiteye girecek gençlere tercihte rehberlik hizmeti

Eyüpsultan’da üniversiteye girecek gençlere tercihte rehberlik hizmeti

Eyüpsultan’da üniversiteye girecek gençlere tercihte rehberlik hizmeti

Eyüpsultan’da üniversiteye girecek gençlere tercihte rehberlik hizmeti

Eyüpsultan’da üniversiteye girecek gençlere tercihte rehberlik hizmeti

Eyüpsultan’da üniversiteye girecek gençlere tercihte rehberlik hizmeti

Eyüpsultan’da üniversiteye girecek gençlere tercihte rehberlik hizmeti

Eyüpsultan’da üniversiteye girecek gençlere tercihte rehberlik hizmeti

Eyüpsultan’da üniversiteye girecek gençlere tercihte rehberlik hizmeti

Eyüpsultan’da üniversiteye girecek gençlere tercihte rehberlik hizmeti

Eyüpsultan’da üniversiteye girecek gençlere tercihte rehberlik hizmeti

Eyüpsultan’da üniversiteye girecek gençlere tercihte rehberlik hizmeti

Eyüpsultan’da üniversiteye girecek gençlere tercihte rehberlik hizmeti

Eyüpsultan’da üniversiteye girecek gençlere tercihte rehberlik hizmeti
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