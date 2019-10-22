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EYÜPSULTAN'DA UYUŞTURUCU SATICILARI ARASINDAKİ REKABET KANLI BİTTİ: 2 ÖLÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 12:39 | Son Güncelleme

Eyüpsultan'da 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın iki uyuşturucu satıcısı arasındaki rekabetten kaynaklandığı ortaya çıktı.

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA)
Eyüpsultan'da 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın iki uyuşturucu satıcısı arasındaki rekabetten kaynaklandığı ortaya çıktı. Cinayet zanlısı ile azmettirici olduğu iddia edilen kişinin de aralarında olduğu 4 kişi yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 3 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, 6 Haziran Perşembe gece saat 02.45 sıralarında, Eyüpsultan Alibeyköy, Akşemsettin Mahallesi, Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Zeynel Y. (19), aynı mahallede yaşadığı Sefer Dinç'i (34), evinin önünde beklemeye başladı. Zeynel Y., Sefer Dinç'i evden çıktığı sırada silahla ateş ederek vurdu. Zeynel Y., o esnada Sefer Dinç'in arkadaşı Ali Şimşek'in (26) de olay yerinde olduğunu ve cinayeti gördüğünü fark etti. Bunun üzerine Zeynel Y., Ali Şimşek'i de aynı silahla vurarak öldürdü ve olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili olarak 4 kişinin izine ulaşan ekipler, Eyüp, Beşiktaş, Arnavutköy ve Ataşehir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Cinayetleri işleyen Zeynel Y. ile birlikte 3 kişi daha gözaltına alındı.

Sefer Dinç'in öldürülmesi olayının azmettiricisi olduğu öğrenilen Ali B.'nin (25), 9 yıl yattığı cezaevinden yeni çıktığı belirlendi. Mesut Ç.'nin ise (23) birçok suçtan kaydı olduğu ortay çıktı. . Polisin gözaltına aldığı bir diğer şüpheli İ.Ö.'nün ise öldürülen Sefer Dinç'in evinde bulunan bir içki kadehinde parmak izi bulundu.

CİNAYETİN SEBEBİ UYUŞTURUCU SATMA REKABETİ ÇIKTI
Zeynel Y.'nin emniyetteki sorgusunda, olay günü Ali B.'nin kendisine uyuşturucu madde içeren hap ve alkol içirdiğini, ardından kendisine silah verdiği ve Sefer Dinç'i vurmasını istediğini, Sefer Dinç ve Ali B.'nin başını çektiği iki farklı uyuşturucu satıcısı grup arasında rekabet yaşandığını söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeynel Y., Ali B. ve Mesut Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İ.Ö ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı
-Sırasıyla Zeynel Y.,Mesut Ç., Ali B., İ.Ö
-Sefer Dinç'in Fotoğrafı

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