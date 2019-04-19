Eyüpsultan'da yangın

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeşilpınar Mahallesi Çay Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin bir anda tüm çatıyı sarması üzerine, bina sakinleri durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, alevler diğer binalara sıçramadan çatıya müdahale etti.

Yangında, evde ikamet eden ve kiracı olduğu öğrenilen bir kişi dumandan etkilendi. Olay yerinde bekleyen ambulansta ilk müdahalesi yapılan bu kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin kontrol altına alarak söndürdüğü yangının çıkış nedeninin yapılacak incelemeler sonucu belirleneceği bildirildi.

