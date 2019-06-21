Eyüpsultan’da Yeşilpınar trafiğine neşter vuruldu

Yeşilpınar Bölge Parkı çevresinde yaşanan trafik sorunu, Eyüpsultan Belediyesi’nin girişimi, İBB Fen işleri Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla çözüldü.

Yeşilpınar Bölge Parkı çevresinde oturan vatandaşlar ve esnaflardan buradaki trafik sorunu konusunda çok sayıda şikayet alan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile iletişime geçerek buradaki çalışmaları başlattı.

Sorun tespit edildi ve çözüm için çalışma yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilk olarak, Yeşilpınar Bölge Parkı mevki’inde trafik yoğunluğu yaşanmasının sebeplerini tespit etti. Yapılan incelemelerde, özellikle Çiçeksuyu Caddesi’nden ve Pamuk Sokak’tan Atatürk Bulvarı’na bağlantı yollarının bulunmamasının, yoğunluğa sebep olduğu belirlendi.

3 ayrı noktada çalışma yapıldı

Bunun üzerine ekipler hiç vakit kaybetmeden bölgede üç ayrı noktadaçalışma başlattılar. Trafik yoğunluğunun ortadan kalkması için Atatürk Bulvarı ile Çiçeksuyu Caddesi bağlantısı, Pamuk Sokak ile Akşemsettin bağlantısı ve Pamuk Sokak ile Atatürk Bulvarı bağlantı noktalarında revizeler gerçekleştirildi.