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Eyüpsultan'da yol çöktü, otomobil içine düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 08:01 | Son Güncelleme

EYÜPSULTAN'da yol çöktü, park halindeki bir otomobil ise oluşan 2 metrelik çukura düştü.

Eyüpsultan'da yol çöktü, otomobil içine düştü

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) EYÜPSULTAN'da yol çöktü, park halindeki bir otomobil ise oluşan 2 metrelik çukura düştü. Olay sabah saatlerinde Topçular Mahallesi Topçular Caddesi ile Muhtar Celil Kulaksız Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan su borusu patladı. Patlayan borudan sızan su zemini yumuşatarak yolun çökmesine neden oldu. Park halindeki bir otomobil ise oluşan yaklaşık 2 metrelik çukura düştü. Sabah işe gitmek için evinden çıkan otomobil sahibi ise durumu görerek yetkililere haber verdi. Olay yerine polis ve çekici ekibi sevk edildi. Çukura düşen araç çekici yardımıyla çıkarıldı.

(FOTOĞRAFLI)

Eyüpsultan'da yol çöktü, otomobil içine düştüEyüpsultan'da yol çöktü, otomobil içine düştü

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