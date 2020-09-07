HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eyüpsultan'daki cinayetin şüphelileri güvenlik kamerasına yansıdı

Eyüpsultan'daki cinayetin şüphelileri güvenlik kamerasına yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2020 14:55 | Son Güncelleme

Eyüpsultan'da kız arkadaşıyla birlikte yolda yürüyen 24 yaşındaki Soner Söyü, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Polis, eş zamanlı operasyon sonucu 4 şüpheliyi yakaladı. Soner Söyü ile aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin olay yerindeki görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Eyüpsultan'daki cinayetin şüphelileri güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, Çırçır Mahallesi Güngör Sokak üzerinde 5 Temmuz'da saat 01.00 sıralarında meydana gelmişti. İddiaya göre, 24 yaşındaki Soner Söyü kız arkadaşıyla yolda yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Y. Ç.(22 yaralandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, bölgedeki kamera incelemelerinin sonucunda şüphelilerin kimliğini belirledi. Ekipler, 2 ay süren takibin ardından 4 Eylül Cuma günü şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Sakarya'da 6 adrese eş zamanlı baskın yapan polis ekipleri 4 şüpheliyi yakaladı.

bb3c3bbaf6002d43b0c27f62571e5fdf

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Okan İ.(22)'nin 3 adet suç kaydı, Ali T.(22)'nin 1 adet suç kaydı, Mahsun E.(25)'nin 1 adet suçtan ve Murat E.(22)'nin 1 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Polisin yaptığı soruşturmada şüpheliler ve öldürülen Soner Söyü arasında 70 bin liralık alacak verecek meselesi olduğu ortaya çıktı. Saldırıda kullanılan silahın Okan İ.ye ait olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin olay yerine gelişleri, ikisinin kamyonet arkasında etrafı gözlemeleri, kamyonetin diğer tarafına geçen 2 şüphelinin koşarak kaçmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Siz de kullanıyorsanız... Uzmanlardan önemli açıklama! Siz de kullanıyorsanız... Uzmanlardan önemli açıklama!
Sosyal medyada paylaştı! Havada koronavirüs uyarısıSosyal medyada paylaştı! Havada koronavirüs uyarısı
Ankara'da sokağa çıkma yasağı mı gelecek?Ankara'da sokağa çıkma yasağı mı gelecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Akşener'den Demirtaş'ın 'kahvaltı' açıklamasına yanıt
Akşener'den Demirtaş'ın 'kahvaltı' açıklamasına yanıt
Demirtaş: Yıllar önce bir akşam Tayyip Bey’in evine gidecektim
Demirtaş: Yıllar önce bir akşam Tayyip Bey’in evine gidecektim
İlginizi Çekebilir
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Masterchef’in eleme yemeği perde pilavı nasıl yapılır?
Masterchef’in eleme yemeği perde pilavı nasıl yapılır?
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eren Gümüşboğa'nın öldürüldüğü 'yol verme' kavgası kamerada
Bıçaklanarak öldürülmüştü! Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı
Korkutan olay! 270 kişi hastanelik oldu
Korkutan olay! 270 kişi hastanelik oldu
Tekirdağ'da yamaç paraşütü pilotundan havada koronavirüs uyarısı: Lütfen maskenizi takın
Sosyal medyada paylaştı! Havada koronavirüs uyarısı
Duygu Delen'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Türkiye bu olayı konuşmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme
Önce taciz etti, sonra kapkaç yaptı!
Önce taciz etti, sonra soymaya kalktı!
Uzmanlardan diyabet uyarısı! Şeker hastalığı tedavi edilmezse...
Uzmanlardan diyabet uyarısı! Tedavi edilmezse...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.