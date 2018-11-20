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Eyüpsultan'daki okullara temizlik desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 16:15 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı temizlik personelinin yıl boyunca hizmet verdiği okullar için 102 temizlik personeli, 2 şoför ve bir şef görevlendirildi

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi, okullarda çocuklara daha temiz ve steril bir ortam sunabilmek için ilçedeki devlet okullarına temizlik desteği sunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, ilçede bulunan 78 devlet okulunun temizliği yapılıyor.

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı temizlik personelinin yıl boyunca hizmet verdiği okullar için 102 temizlik personeli, 2 şoför ve bir şef görevlendirildi.

Ayrıca, her okulun ayda bir kez zemin otomatı ile detaylı genel temizliği 9 kişilik gezici temizlik ekibi tarafından yapılırken, her ay düzenli olarak okullara temizlik malzemesi de gönderiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mustafa Kemal İlköğretim Okulu Müdürü Bülent Yıldız, çocukların başarısı ve sağlığı açısından temizliğin çok önemli olduğunu kaydetti.

Belediyenin bu konuda okullara büyük bir katkı sunduğunu belirten Yıldız, "Bizim okulumuzda şu an sabit 2 temizlik personeli var. Ek olarak belediyemiz her ay malzeme desteği sağlıyor ve çok memnunuz. Velilerimizin bize geri dönüşleri de oldukça memnun edici." ifadelerini kullandı.

Alibeyköy Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu velilerinden Canan Arslan ise okulun temizliğinden çok memnun olduğunu aktararak, gönül rahatlığı ile çocuklarını okula gönderdiğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan Belediyesi Okul temizlik

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