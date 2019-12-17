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Eyüpsultan’dan Bolu Göynük’e dostluk ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 10:19 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, belediyede görevli müdürler için Bolu’da eğitim programı düzenledi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, belediyede görevli müdürler için Bolu’da eğitim programı düzenledi. Eğitim programının son günü Bolu’nun tarihi ilçelerinden Göynük ziyaret edildi.
“Eyüpsultan Belediyesi Stratejik Plan Performans, 2019/2020 Değerlendirme, Kalite Yönetim Sistemi ve Ekip Yönetiminde Başarı” programı, 14/15 Aralık tarihleri arasında Bolu Sarot Thermal Park Otel’de yapıldı. Programa, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, programda 2019/2020 Stratejik Plan Performans programı ve önümüzdeki yıl gerçekleştirilmesi planlanan projelerle ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Uzman Psikolog, Davranış Mühendisi Ertan Şimşek, eğitim programında, “ekip yönetiminde başarı”nın püf noktalarını uygulamalı olarak aktardı. İnteraktif olarak gerçekleştirilen eğitimde Şimşek, hem görseller hem de tiyatral performanslarla başarıya giden yoldaki ilkeleri anlattı. Eğitim programının son bölümü ise “Kalite Yönetim Sistemi”ne ayrıldı. Yaklaşık 1 yıldır Eyüpsultan Belediyesi’ne “Kalite Yönetim Sistemi” konusunda eğitimler veren eğitimci Pelin Şahin Şimşek, gelinen noktayı ve konuyla ilgili sunumu Başkan Deniz Köken ve diğer yöneticilerle paylaştı.

Tarihi şehir Göynük ziyaret edildi
Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri, eğitim kampının son gününde Bolu’nun tarihi ve turistik ilçelerinden Göynük’ü ziyaret etti. Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya ve eşi Vasfiye Çankaya, Eyüpsultan Belediyesi ekibini ilçe merkezinde karşılayarak tarihi ve turistik yerleri gezdirdi. Heyetin Göynük gezisinde ilk durak, Akşemsettin Hazretleri’nin kabrinin bulunduğu türbe oldu. Fatih Sultan Mehmet Han’ın hocası, 15. Yüzyılın en büyük bilim adamlarından Akşemsettin Hazretleri (Şeyh Mehmet Şemsettin Bin Hamza) Türbesi’ni ziyaretin ardından Göynük’ün en önemli simgelerinden Zafer Kulesi’ne gidildi. 1923’te Cumhuriyet döneminin ilk kaymakamı Hurşit bey tarafından yapılan ve her yıl binlerce turistin uğrak yeri olan Kule’den kent kuş bakışı seyredildi.

Göynük’ün yerel lezzetleriyle öğle yemeği
Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerine ilçenin tarihi restoranlarından birinde, yerel lezzetlerin ağırlıkta olduğu bir öğle yemeği verdi. Yemekte bir konuşma yapan Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Yıldız, önemli bir toplantısı nedeniyle İstanbul’a dönmek zorunda kalan Başkan Deniz Köken’in hediyesini Başkan Ahmet Çankaya’ya takdim etti. Sakin şehir (Cittaslow) seçilen Göynük’ü gezince tarihi ve turistik mekanlarına hayran kaldıklarını belirten Başkan Yardımcısı Yıldız, “İstanbul’un fethinden sonraki ilk yerleşim yeri olan, tarihi, turistik mekanları ve İslamiyetin en önemli merkezlerinden biri olan, İstanbul’un göz bebeği Eyüpsultan ile Bolu’nun sakin ve güzel şehri Göynük’ün kardeş ilçe olmasını çok isteriz. Göynük Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çankaya’ya misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi. Başkan Ahmet Çankaya da Eyüpsultan’a en kısa zamanda iade-i ziyaret gerçekleştireceklerini ifade ederek, Başkan Deniz Köken, yardımcıları ve tüm ekibe teşekkürlerini sundu.

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