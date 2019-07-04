Eyüpsultanlı çocuklar, Dil Evi’nde İngilizce’yi severek ve eğlenerek öğreniyor

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan Dil Evi, eğitimlerine yaz aylarında da aralıksız devam ediyor. Dil Evi’nde öğrenciler, birbirinden farklı oyunlar oynayıp, etkinlikler yapıp, film izleyip, şarkı söyleyerek İngilizce öğreniyor.

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan Dil Evi, eğitimlerine yaz aylarında da aralıksız devam ediyor. Düğmeciler Mahallesi’nde bulunan Dil Evi Yaz Okulu’nda öğrenciler, birbirinden farklı oyunlar oynayıp, etkinlikler yapıp, film izleyip, şarkı söyleyerek İngilizce öğreniyor. 24 Haziran - 2 Ağustos tarihleri arasında 7-19 yaş arası ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ücretsiz olarak eğitim aldığı Dil Evi’nde öğrenciler kalem ve defterden uzak dört duvara sığmayacak bir eğitim modeli ile İngilizceyi, görerek, yaşayarak severek ve eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşıyor.

Dil Evi’nde haftanın 5 günü eğitim veriliyor

Hafta içi Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri eğitimin devam ettiği Dil Evi’nde Pazartesi günleri ise öğrencilere geziler düzenleniyor. Dil Evi Yaz Okulu’na öğrenciler haftada bir gün gelerek 20 kişilik sınıflarda 2,5 saatlik eğitim alıyorlar. Konuşabilecekleri, tartışabilecekleri ve müzakere edebilecekleri bir ortamda pratik yapan öğrenciler aynı zamanda konuştukları konular üzerine eğlenceli oyunlar oynayıp, karaoke yaparak ve filmler izleyerek İngilizcelerini geliştiriyorlar.