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Eyüpsultanlı çocuklar okçulukla dikkatlerini geliştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 10:32 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi’nin çocuklara spor sevgisi ve spor bilinci kazandırmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediği Yaz Spor Okulları’nda okçuluk dersleri büyük ilgi görüyor.Okçuluk dersleriyle öğrencilere öz güven, disiplin, koordinasyon ve sosyal bir ortam kazandırılması hedeflenirken, çocukların zihinsel ve fiziksel olarak gelişimi destekleniyor.

Eyüpsultan Belediyesi’nin çocuklara spor sevgisi ve spor bilinci kazandırmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediği Yaz Spor Okulları’nda okçuluk dersleri büyük ilgi görüyor.

Okçuluk dersleriyle öğrencilere öz güven, disiplin, koordinasyon ve sosyal bir ortam kazandırılması hedeflenirken, çocukların zihinsel ve fiziksel olarak gelişimi destekleniyor. Ayrıca, dikkatlerinin bir yöne odaklanması için çaba sarf edilirken öğrenciler, uzun süreli konsantrasyon kazanıyor. Eyüpsultan Belediyesi bünyesinde 3 yıldır devam eden okçuluk kursu, Yaz Spor Okulları’nda da sürdürülüyor. Makaralı yay ve klasik yay olarak iki kategoride verilen modern okçuluk derslerine öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Hazır olan öğrenciler şampiyonalara gönderiliyor
Öğleden önce kızlar, öğleden sonra erkekler olmak üzere günde 4 saat gerçekleştirilen okçuluk derslerinde yarışmalara hazırlanan çocuklar da bulunuyor. Hem yaz hem de kış dönemlerinde devam eden okçuluk derslerinin sonunda eğitmenler tarafından yeterli görülen çocuklar, şampiyonalara gönderiliyor.

“Hocalarımız çok ilgili”
Öğrencilerden 13 yaşındaki Yunus Dursun, yaz tatilinin burada çok eğlenceli geçtiğini söylerken “Burada ok atıyoruz, eğitsel oyunlar oynuyoruz. Sporun her dalı var burada, hepsi çok eğlenceli ve güzel. Okçuluğu çok seviyorum. Hocalarımız çok ilgili, o yüzden bu kurs daha iyi ok atmamı, daha iyi futbol ve basketbol oynamamı sağladı. Eğer buraya gelmeseydim tatilim çok sıkıcı geçecekti” dedi.
Toplam 5 bölgede 13 spor branşında, 77 eğitmenle gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları, 6 hafta sürecek ve 2 Ağustos tarihinde sona erecek.

Eyüpsultanlı çocuklar okçulukla dikkatlerini geliştiriyor

Eyüpsultanlı çocuklar okçulukla dikkatlerini geliştiriyor

Eyüpsultanlı çocuklar okçulukla dikkatlerini geliştiriyor

Eyüpsultanlı çocuklar okçulukla dikkatlerini geliştiriyor

Eyüpsultanlı çocuklar okçulukla dikkatlerini geliştiriyor

Eyüpsultanlı çocuklar okçulukla dikkatlerini geliştiriyor

Eyüpsultanlı çocuklar okçulukla dikkatlerini geliştiriyor

Eyüpsultanlı çocuklar okçulukla dikkatlerini geliştiriyor

Eyüpsultanlı çocuklar okçulukla dikkatlerini geliştiriyor

Eyüpsultanlı çocuklar okçulukla dikkatlerini geliştiriyor

Eyüpsultanlı çocuklar okçulukla dikkatlerini geliştiriyor

Eyüpsultanlı çocuklar okçulukla dikkatlerini geliştiriyor

Eyüpsultanlı çocuklar okçulukla dikkatlerini geliştiriyor

Eyüpsultanlı çocuklar okçulukla dikkatlerini geliştiriyor

Eyüpsultanlı çocuklar okçulukla dikkatlerini geliştiriyor
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